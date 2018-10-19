Минюст США обвинил гражданку России во вмешательстве в выборы

Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Министерство юстиции США обвинило гражданку Российской Федерации Хусьянову Е.А. в организации попыток вмешательства в выборы в американский конгресс, которые должны пройти в ноябре 2018 года. Об этом сегодня, 19 октября, пишет издание The Hill.

Российская гражданка обвиняется в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, а также в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти 6 ноября 2018 года.

Утверждается, что Хусьяновой Е.А. 44 года и проживает она в Санкт-Петербурге. Также американский минюст утверждает, что она имеет непосредственное отношение к финансированию некоего проекта «Лахта», связанного с Агентством интернет-исследований, которое СМИ связывают с именем ресторатора Евгения Пригожина.

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