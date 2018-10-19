Киев намерен выставить российское судно «Норд» на аукцион

Киев, , 22:29 — REGNUM Украинские власти намерены выставить на аукцион захваченное ими в марте 2018 года в Азовском море и изъятое сегодня российское судно «Норд». Об этом сообщается на странице офисе омбудсмена Украины в Facebook.

«Судно «Норд» было передано агентству АРМА для продажи на аукционе», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на судне до сегодняшнего дня оставались личные вещи российских моряков, представители украинского омбудсмена описали их и составили соответствующий акт. Таким образом, как утверждается, «обеспечено соблюдение права на собственность моряков судна».

Как передавало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что российское рыболовецкое судно «Норд» было передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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