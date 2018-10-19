Конфискация судна «Норд» — это не казус белли

Москва, , 22:27 — REGNUM Конфискация российского судна «Норд» — это не случай войны, заявил 19 октября первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Затулин считает, что действия Украины «требуют ответа».

«Я думаю, есть все основания действовать решительно. Но это не казус белли, это не случай войны», — сказал он.

Депутат напомнил, что по Азовскому морю, кроме российских, ходят еще и украинские корабли.

Напомним, 19 октября стало известно о конфискации Украиной захваченного в Азовском море в марте 2018 года российского рыболовецкого судна «Норд». Оно было передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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