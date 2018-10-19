Мнение: Константинополь мягко стелет, да жестко спать

Стамбул, Турция, , 22:11 — REGNUM Константинопольский патриархат отказался последовать примеру Русской православной церкви и не разорвал евхаристическое общение с Москвой в качестве ответной симметричной меры. «Между тем ранее Фанар, отвечая на соответствующую просьбу марионеточного президента Украины Петра Порошенко, официально объявил о том, что территория Украины — это больше не территория, находящаяся в исключительной канонической ответственности Московского патриархата», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Международного фонда «Христианская солидарность» Дмитрий Пахомов.

«А вот теперь Константинополь, видите ли, с христианским снисхождением относится к логичным ответным мерам, предпринятым Русской православной церковью, в одностороннем порядке сохраняя с ней полноценное каноническое общение, — говорит эксперт. — Все описанное совершенно явным образом свидетельствует о том, что никаким духом истинной христианской любви рейдерские действия Константинополя вовсе не пропитаны и более того, за ними отчетливо прослеживается очевидная их синергийная сопричастность к играм геополитических акторов, использующих религию всего лишь как один из элементов глобальной шамотной партии».

Как считает Пахомов, территории, частично входящие в состав современной Украины на протяжении многих веков всегда представляли огромный интерес для мировых сверхдержав, являясь, по сути, буферной зоной между востоком и западом. Россия, Польша, Швеция, Австро-Венгрия и другие державы в разные периоды истории делали все от них зависящее, для того, чтобы не только удержать эти земли в военно-политическом, но также и в не менее важном религиозном аспекте. Брестская церковная уния 1596 года явный тому пример.

События вокруг вопроса о предоставления автокефалии Украинской церкви и планомерное выдавливания верной церковной Москве Украинской православной церкви Московского патриархата имеют все признаки стратегического манёвра, призванного минимизировать чисто военные риски, подчеркивает эксперт. И за этими действиями стоят вовсе не церковные, а вполне себе политические интересы известных государств мира, претендующих на роль единственных гегемонов.