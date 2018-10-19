В Госдуме назвали незаконной конфискацию судна «Норд» на Украине

Москва, , 21:58 — REGNUM Конфискация на Украине ранее захваченного российского судна «Норд» является незаконной, как и все предыдущие действия украинской стороны в отношении судна и его экипажа. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Всё это незаконно, начиная с самого задержания, удержания на Украине корабля и команды, которая до сих пор не может выехать из страны, потому что власти предъявляют им провокационные требования признать себя гражданами Украины, а не России», — приводит слова депутата телеканал RT.

Затулин также высказал мнение, что за конфискацией судна должны последовать ответные меры российской стороны, и одной из таких мер может стать изъятие украинских плавсредств в Азовском море.

«Физически это осуществить возможно, но для властей Украины проблемы, которые их политика создаёт для граждан, абсолютно не имеют значения», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что захваченное украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года российское рыболовецкое судно «Норд» было передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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