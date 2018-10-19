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Митрополит Илларион: США купили патриарха Варфоломея

Политика

Фанар умеет торговать услугами

Митрополит Илларион: США купили патриарха Варфоломея
Фанар. Стамбул. 1900 год

Москва, 19 октября 2018, 21:40 — REGNUM  За действиями Константинопольского патриархата по установлению автокефалии на Украине стоят власти США. Об этом в интервью итальянскому изданию Il Messaggerо заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, Вашингтон напрямую заинтересован в ослаблении как самой России, так и Русской церкви.

«Та поспешность, с которой сейчас Константинопольский патриархат предпринимает свои действия, свидетельствует о том, что он выполняет заказ извне», — сказал Илларион.

Кроме того, митрополит намекнул, что в СМИ уже фигурирует информация о финансовой заинтересованности Константинопольского патриарха Варфоломея, который мог получить $25 млн за свои действия.

«Не знаю, верить этому или нет. Я только знаю, что в 1924 году, когда Константинопольский патриархат предоставлял автокефалию Польской церкви, за это была заплачена сумма в фунтах стерлингах. Если не ошибаюсь, около 12 тысяч — по тем временам немалые деньги», — рассказал митрополит Илларион.

Священнослужитель пояснил, что эта информация вполне открыта и фигурирует в переписке между Фанаром и властями Польши того времени. Переписка опубликована.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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