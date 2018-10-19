Пятница, 19 Октября 2018 года
22:39:29 МСК

Американское оружие не поможет Украине в конфликте с РФ — Хинштейн

Политика

Бряцанье старым оружием не вызывает ничего, кроме смеха

Американское оружие не поможет Украине в конфликте с РФ — Хинштейн
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тактика

Москва, 19 октября 2018, 21:44 — REGNUM  Поддержка США не помогла бы Украине в случае войны с Россией, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом он заявил 19 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если бы между Россией и Украиной существовало бы некое подобие войны, то хваленой украинской армии не помогли бы никакие гуманитарные конвои, идущие из Америки, и второсортные, снятые с вооружения и с производства единицы техники, которыми вы пытаетесь бряцать, не вызывая у разумных и здравых людей ничего, кроме смеха», — сказал он.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отмене оружейного эмбарго для Украины, поскольку было принято решение считать ее «нормальной страной». По словам сотрудника Госдепартамента, Соединенные Штаты помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Западные поставки оружия на Украину
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить