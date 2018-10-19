Американское оружие не поможет Украине в конфликте с РФ — Хинштейн

Москва, , 21:44 — REGNUM Поддержка США не помогла бы Украине в случае войны с Россией, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом он заявил 19 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если бы между Россией и Украиной существовало бы некое подобие войны, то хваленой украинской армии не помогли бы никакие гуманитарные конвои, идущие из Америки, и второсортные, снятые с вооружения и с производства единицы техники, которыми вы пытаетесь бряцать, не вызывая у разумных и здравых людей ничего, кроме смеха», — сказал он.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отмене оружейного эмбарго для Украины, поскольку было принято решение считать ее «нормальной страной». По словам сотрудника Госдепартамента, Соединенные Штаты помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем.