Разбор завалов на месте взрыва в Гатчине будет идти всю ночь

Гатчина, Ленинградская область, , 21:47 — REGNUM Власти Ленинградской области уточнили последствия взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчинском районе. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам заседания оперативного штаба, в результате ЧП погиб один человек, пострадали двое. Они госпитализированы в Гатчинскую больницу в состоянии средней тяжести.

Еще несколько человек из числа тех, кто проходил в момент взрыва мимо здания завода, обратились за медицинской помощью с легкими травмами.

Ранее об одном погибшем заявляли и в СУ СКР по Ленобласти, в то время как в региональном ГУ МЧС говорили о двоих жертвах.

В Гатчинском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Подразделения МЧС полностью обеспечены силами и средствами для оперативной ликвидации последствий взрыва, разбора завалов. Работы будут проходить без перерыва в ночное время. Для этого на площадку подвезены дизель-генераторные установки, обеспечивающие освещение», — отметил Александр Дрозденко.

Всем пострадавшим в результате взрыва будет выплачена компенсация, размер которой установит специальная комиссия, — добавил глава региона.

Взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» (Гатчинский район, дер. Малые Колпаны, ул. Центральная, 1) произошел 19 октября в 16:35 мск. В результате обрушилась одна из стен предприятия, нанесен большой материальный ущерб.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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