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Посол Пакистана в ООН: деколонизации не будет без решения проблемы Кашмира

Политика

Представитель Пакистана в ООН Малиха Лоди заявила, что ООН не достигнет своей цели по деколонизации в мире без решения проблемы Кашмира

Посол Пакистана в ООН: деколонизации не будет без решения проблемы Кашмира
Кашмир

Исламабад, 19 октября 2018, 21:58 — REGNUM  Представитель Пакистана в ООН Малиха Лоди выступила в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам деколонизации), вновь подняв проблему Кашмира. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News. Деколонизация включает в себя не только освобождение всех несамоуправляющихся территорий, но и всех угнетаемых народов. По мнению представителя Пакистана, сегодня особенно тяжелая ситуация сложилась в Кашмире. Малиха Лоди сослалась на новый доклад Верховного Комиссара ООН по правам человека, в котором освещаются массовые нарушения прав человека по отношению в контролируемом Индией штате Джамму и Кашмир.

По словам Малихи Лоди, народ штата угнетается Индией за свою «справедливую борьбу за самоопределение. Представитель Пакистана потребовала «неизбирательного» применения резолюцией Совета Безопасности ООН, в частности, проведения референдума в Кашмире.

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Зарубежная хроника
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