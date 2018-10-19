В пакистанском Панджабе в ожидании нападения на школы усилили безопасность

Равалпинди, Пакистан, , 22:27 — REGNUM Министерство внутренних дел пакистанской провинции Панджаб отдало распоряжение чиновникам на местах и полицейским формированиям усилить безопасность всех школ в провинции. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, разведывательные силы страны получили сообщения о готовящихся нападениях на школы в Панджабе.

Пока информация проверяется, руководство провинции распорядилось развернуть перед всеми школами отряды Сил Быстрого реагирования и элитные формирования, дабы избежать катастрофы.

Кроме того, министерство внутренних дел Панджаба распорядилось проверить меры безопасности во всех школах, в частности, категории А +. В категорию «особо значимых школ» входят иностранные, военные школы и школы с более чем 500 учениками. Правительство провинции потребовало добиться «непроницаемой безопасности» в образовательных учреждениях.