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В пакистанском Панджабе в ожидании нападения на школы усилили безопасность

Политика

В провинции Панджаб ввиду угрозы нападения на учебные заведения правительство развернуло силы быстрого реагирования и элитные формирования для защиты школ

В пакистанском Панджабе в ожидании нападения на школы усилили безопасность
Joshua Kruger
Пакистан

Равалпинди, Пакистан, 19 октября 2018, 22:27 — REGNUM  Министерство внутренних дел пакистанской провинции Панджаб отдало распоряжение чиновникам на местах и полицейским формированиям усилить безопасность всех школ в провинции. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, разведывательные силы страны получили сообщения о готовящихся нападениях на школы в Панджабе.

Пока информация проверяется, руководство провинции распорядилось развернуть перед всеми школами отряды Сил Быстрого реагирования и элитные формирования, дабы избежать катастрофы.

Кроме того, министерство внутренних дел Панджаба распорядилось проверить меры безопасности во всех школах, в частности, категории А +. В категорию «особо значимых школ» входят иностранные, военные школы и школы с более чем 500 учениками. Правительство провинции потребовало добиться «непроницаемой безопасности» в образовательных учреждениях.

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Зарубежная хроника
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