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Нарендра Моди обсудил с главами нефтяных компаний Индии рост цен на бензин

Политика

На встрече также присутствовали министр энергетики Саудовской Аравии и федеральный министр нефти Индии

Нью-Дели, 19 октября 2018, 22:11 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречу с главами ведущих индийских нефтяных компаний. По сообщению индийского новостного издания «Джансатта», основной темой обсуждения стал рост цен на топливо в стране.

На встрече с премьер-министром присутствовали главы ведущих нефтяных компаний на индийском рынке, таких как British Petroleum, Total, Reliance Industries и Hindustan Petroleum. Примечательно, что встречу посетили также министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и федеральный министр нефти Индии Дхармендра Прадхан.

В Индии наблюдается ежедневный рост цен на нефть и нефтепродукты, а также другое топливо, что представляет существенные проблемы для индийского правительства в условиях падения курса рупии. Сложившаяся ситуация активно используется оппозиционными партиями как аргумент в пользу несостоятельной политики правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

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Зарубежная хроника
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