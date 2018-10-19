Индия: Рахул Ганди пообещал простить долги крестьян

Нью-Дели, , 21:31 — REGNUM В преддверии парламентских выборов 2019 года лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди пообещал простить крестьянам долги. По сообщению индийского новостного издания «Наводайа Таймс», соответствующее заявление он сделал на митинге в городе Шеопур, штат Мадхья-Прадеш.

Рахул Ганди заявил, что местное правительство во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) не сделало ровным счётом ничего для решения основных проблем штата. К данным проблемам относятся недоедание, долговая кабала крестьянства и безработица среди молодежи.

Рахул Ганди также выступил с критикой бездействия правительства штата Мадхья-Прадеш в ходе скандала вокруг компании «Вьяпам», проводившей экзамены для чиновников при поступлении на различные должности в местные органы исполнительной власти. По заявлению оппозиционера, несмотря на совершенные правонарушения за прошедшие пять лет в отношении виновников не было вынесено ни одного обвинительного приговора.

Поездка главы партии «Индийский национальный конгресс» является частью стратегии, избранной данной оппозиционной политической силой для победы на предстоящих выборах в законодательное собрание штата. Выборы в Мадхья-Прадеш состоятся 28 ноября этого года.