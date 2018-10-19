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Власть в Индии обеспечит бедным слоям населения доступ к здравоохранению

Политика

Запущенная премьер-министром Индии Нарендрой Моди программа Ayushman Bharat будет отвечать требованиям бедных слоев населения, а также среднего класса в вопросах обеспечения здравоохранения

Власть в Индии обеспечит бедным слоям населения доступ к здравоохранению
chow_parij

Нью-Дели, 19 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Программа Ayushman Bharat, запущенная премьер-министром Индии Нарендрой Моди, будет отвечать требованиям бедных слоев населения и среднего класса по предоставлению квалифицированного медицинского обеспечения, что позволит индийским гражданам не экономить на сохранении собственного здоровья.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в рамках программы в год каждой семье будет предоставлено государственное медицинское страхование в размере 6800 долларов США. Ожидается, что программа обеспечит доступом к базовым аспектам здравоохранения около 500 миллионов человек по всей стране.

Кроме того, в рамках Ayushman Bharat правительство Индии намерено открыть 150 тысяч медицинских центров, которые будут оборудованы для предоставления квалифицированной терапии 20 различных заболеваний, включая гипертонию, диабет и рак.

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Зарубежная хроника
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