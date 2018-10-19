Суббота, 20 Октября 2018 года
00:20:19 МСК

В афганской провинции Нангархар убито 12 боевиков ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была организована Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

В афганской провинции Нангархар убито 12 боевиков ИГИЛ*
Афганистан

Джелалабад, Афганистан, 19 октября 2018, 22:32 — REGNUM  Официальный представитель правительства провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что в результате операции, проведенной на территории региона Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 12 сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была проведена на территории уезда Ачин провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операции было уничтожено четыре укрытия боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также было уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежащего террористам.

По словам официального представителя правительства провинции Нангархар, среди убитых сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также числится и теневой судья этой террористической группировки.

В заявлении утверждается, что в ходе операции никто из мирных жителей или сотрудников Национальных сил безопасности и обороны Афганистана не пострадал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить