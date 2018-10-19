Пятница, 19 Октября 2018 года
22:40:51 МСК

Дональд Трамп отверг возможность встречи с Ким Чен Ыном в США

Политика

По мнению президента США, встреча должна пройти в другой стране, хотя в будущем может состояться и в самих США

Дональд Трамп отверг возможность встречи с Ким Чен Ыном в США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 19 октября 2018, 21:40 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном вряд ли может пройти в Соединенных Штатах, не исключив, однако, такой возможности в перспективе. Также президент вновь подчеркнул, что встретится с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов 6 ноября.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, в качестве потенциальной площадки для переговоров рассматриваются Швеция и Швейцария. Швеция имеет дипломатические отношения с КНДР, и в Осло находится посольство Северной Кореи, а в Швейцарии Ким Чен Ын, как предполагается, жил и учился в университете несколько лет. Между КНДР и США дипломатические отношения до сих пор не установлены.

Первый саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошёл 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран договорились начать процесс ядерного разоружения КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить