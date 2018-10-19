Медведев: От антироссийских санкций Евросоюз потерял $100 млрд

Брюссель, , 21:05 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз потерял от антироссийских санкций порядка $100 млрд, а Россия готова жить под санкциями десятилетия, как это было с Советским Союзом. Такое заявление Медведев сделал сегодня, 19 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Встреча Медведева с Мишелем прошла в рамках форума «Европа — Азия». Политики обсудили взаимоотношения Москвы со странами Европейского союза.

В рамках переговоров Медведев отметил, что антироссийские санкции «бьют по всем» и замедляют развитие. Потери стран Евросоюза от антироссийских санкций Медведев оценил в $100 млрд.

При этом Медведев заявил, что Москва не будет никого уговаривать снять санкции и вполне готова существовать в таких условиях десятилетия.

В качестве примера Медведев привел Советский Союз, который десятилетия существовал в условиях санкций со стороны Запада, которые были намного жестче нынешних антироссийских санкций.