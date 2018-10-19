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Мун Чжэ Ин помолился в Ватикане за мир на Корейском полуострове

Политика

Президент Южной Кореи находится в Ватикане с официальным визитом

Мун Чжэ Ин помолился в Ватикане за мир на Корейском полуострове
Иллюстрация: Kremlin.ru
Мун Чжэ Ин

Сеул, 19 октября 2018, 21:34 — REGNUM  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие в службе в соборе Святого Петра в Ватикане, помолившись за мир на Корейском полуострове. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что слова его молитвы отразятся в сердцах всего корейского народа, ведь жители и Южной, и Северной Кореи мечтают жить в безопасности.

Также президент, встретившись с папой римским Франциском, лично передал ему приглашение от Ким Чен Ына посетить КНДР, а также поблагодарил за службу во имя мира на Корейском полуострове. Кроме того, Мун Чжэ Ин заявил, что ООН следует ослабить санкции в отношении КНДР, если та достигнет «точки невозврата» в процессе ядерного разоружения.

Президент Южной Кореи в настоящее время совершает турне по странам Европы: он уже посетил Францию, Италию и Ватикан.

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Зарубежная хроника
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