Мун Чжэ Ин помолился в Ватикане за мир на Корейском полуострове

Сеул, , 21:34 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие в службе в соборе Святого Петра в Ватикане, помолившись за мир на Корейском полуострове. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что слова его молитвы отразятся в сердцах всего корейского народа, ведь жители и Южной, и Северной Кореи мечтают жить в безопасности.

Также президент, встретившись с папой римским Франциском, лично передал ему приглашение от Ким Чен Ына посетить КНДР, а также поблагодарил за службу во имя мира на Корейском полуострове. Кроме того, Мун Чжэ Ин заявил, что ООН следует ослабить санкции в отношении КНДР, если та достигнет «точки невозврата» в процессе ядерного разоружения.

Президент Южной Кореи в настоящее время совершает турне по странам Европы: он уже посетил Францию, Италию и Ватикан.