Назначен новый куратор политики США в Восточной Азии

Сеул, , 22:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил нового заместителя госсекретаря, который будет отвечать за восточноазиатский регион — им стал Дэвид Стилвел. Также он будет курировать тихоокеанское направление американской политики, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В случае одобрения его назначения сенатом, Дэвид Стилвел будет заниматься в том числе взаимодействием с Южной Кореей и в целом — политикой США на Корейском полуострове.

Дэвид Стилвел отслужил 35 лет в военно-воздушных силах, имеет ранг бригадного генерала, а в настоящее время работает в штабе индо-тихоокеанского командования вооружённых сил США. Также он владеет корейским и китайским языками, является экспертом в области корейской лингвистики. Эксперты связывают назначение Дэвида Стилвела с тем, что Дональд Трамп в последнее время уделяет большое внимание политике в данном регионе, где имеется множество проблем — от торговой войны с Китаем до ядерной проблемы КНДР.