Международный уголовный суд вынес предупреждение Израилю

Иерусалим, , 21:22 — REGNUM Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда вынесла предупреждению Израилю по поводу запланированного сноса бедуинской деревни Хан аль-Ахмар. Об этом 18 октября сообщило израильское информационное агентство Ynet.

По мнению прокурора, снос деревни нарушает «Римский статут» и может быть квалифицирован как военное преступление. Фату Бенсуда рассматривает планируемые Израилем действия в качестве «крупномасштабного уничтожения имущества и трансфера населения на оккупированной территории».

Напомним, что ранее Израиль принял решение о сносе деревни Хан аль-Ахмар, расположенной недалеко от Иерусалима. До 1 октября все 180 жителей должны были покинуть территорию деревни, однако этого не произошло. Таким образом, в любой момент жители Хан аль-Ахмар могут остаться без жилья.