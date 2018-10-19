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Международный уголовный суд вынес предупреждение Израилю

Политика

Недовольство прокурора Международного суда связано с запланированным сносом бедуинской деревни

Международный уголовный суд вынес предупреждение Израилю
Иван Шилов © ИА REGNUM
Флаг Израиля

Иерусалим, 19 октября 2018, 21:22 — REGNUM  Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда вынесла предупреждению Израилю по поводу запланированного сноса бедуинской деревни Хан аль-Ахмар. Об этом 18 октября сообщило израильское информационное агентство Ynet.

По мнению прокурора, снос деревни нарушает «Римский статут» и может быть квалифицирован как военное преступление. Фату Бенсуда рассматривает планируемые Израилем действия в качестве «крупномасштабного уничтожения имущества и трансфера населения на оккупированной территории».

Напомним, что ранее Израиль принял решение о сносе деревни Хан аль-Ахмар, расположенной недалеко от Иерусалима. До 1 октября все 180 жителей должны были покинуть территорию деревни, однако этого не произошло. Таким образом, в любой момент жители Хан аль-Ахмар могут остаться без жилья.

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Зарубежная хроника
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