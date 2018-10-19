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Боевые пловцы Великобритании получат три мини-субмарины

Политика

Речь идет о пилотируемых подводных аппаратах нового поколения

Лондон, 19 октября 2018, 20:55 — REGNUM  Особая лодочная служба ВМС Великобритании (UK Special Boat Service) получит три мини-субмарины производства США. Их марка SDV MK XI SWCS. Это пилотируемый подводный аппарат нового поколения, который используется для доставки спецподразделений и их оборудования для специальных операций.

Особая лодочная служба — это подразделение сил специального назначения Королевского флота, в задачи которого входят и контртеррористические операции на море. Была создана в 1940 году.

Подводные аппараты SDV MK XI SWCS могут перевозить шесть боевых пловцов и их снаряжение, а также одного рулевого, который управляет этим подводным средством движения.

Скорость аппарата составляет около четырех узлов. Питание двигателя идет от литиевой батареи. Размеры аппарата следующие: длина — 6,8 метра, ширина — 1,5 метра без подводных рулей, высота — 1,5 метра.

Британские военные считают, что у Великобритании уже есть опыт использования подводных аппаратов предыдущего поколения, поэтому внедрение новой техники не вызовет больших сложностей.

Стоимость контракта на поставку составляет около девяносто миллионов долларов США.

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Армия Великобритании
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