Пашинян объяснил резонансное назначение генерала полиции главой области

Ереван, , 20:55 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вынужден был ещё раз обратился к резонансной теме назначения генерала полиции, бывшего первого заместителя начальника полиции Армении Унана Погосяна на должность губернатора Сюникской области. Выступая сегодня, 19 октября, на митинге в Капане, куда Пашинян приехал поддержать кандидата в мэры города, выдвинутого правящей партией, глава правительства заявил, что с поставленными перед главой области задачами может справиться человек с высоким воинским званием.

Среди важнейших задач нового главы региона Пашинян назвал необходимость борьбы с наркотрафиком, преступностью, кланово-олигархическими отношениями, а также обеспечение инвестиций в регион, где сосредоточен большой промышленный потенциал, и который имеет стратегическое значение для Армении, поскольку именно через эту область проходит единственный путь, связывающий страну с Ираном

«Сегодня меня журналисты спрашивали, какие я дал поручения новоназначенному губернатору. Я скажу вам. Поручение первое: обеспечить полноценную законность. Поручение второе: обеспечить условия для новых инвесторов, чтобы интерес каждого потенциального инвестора вылился в инвестиции, в открытие новых рабочих мест, создание новых бизнесов. И третье, самое главное: обеспечить свободу жителей Сюника, оградить их от потенциальных олигархических рисков и давления криминалитета и любых давлений подобного рода… И Унан Погосян должен обеспечить это, поскольку он назначен со стороны народного правительства», — подчеркнул Никол Пашинян.

И.о. премьер-министра отметил, что многие также высказывали подобные скептические мнения в мае, когда на должности начальника полиции и главы Службы национальной безопасности были назначены высокопоставленные чины, также служивщие при прежней власти. Но, по словам Пашиняна, сегодня люди приветствуют и благодарят как Валерия Осипяна, так и Артура Ванецяна.

Обращаясь к присутствовавшему на митинге Унану Погосяну, Пашинян сказал: «Я надеюсь, что когда приеду в Сюник в следующий раз, люди вас также будут приветствовать в Капане и вообще во всех городах Сюника, потому что вы обязаны служить народу».

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