Эритрейцы массово бегут в Эфиопию после открытия границы

Аддис-Абеба, , 21:25 — REGNUM Начиная с сентября более шести тысяч эритрейцев, убегая от диктаторского режима эритрейского лидера Исайяса Афеворки, пересекли границу соседней Эфиопии. Почти 40 процентов беженцев, покидающих Эритрею ежедневно, моложе 18 лет. Однако всего несколько месяцев назад эритрейцам не удавалось покинуть страну, не будучи арестованными на границе. Подписание мирного договора между странами, который провозгласил открытие для свободного перемещения граждан общей государственной границы, позволило эритрейцам начать массово покидать страну, сообщает 18 октября эфиопское информационное агентство Mereja.

В результате число покидающих ежедневно Эритрею беженцев резко возросло до 390 человек. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), с сентября эфиопские власти зарегистрировали более 6700 прибывших со стороны Эритреи граждан. В Эфиопии на данный момент находится около 170 000 эритрейских беженцев, разбросанных по нескольким лагерям по всей стране.

«Мы могли бы сравнить это новое явление с падением Берлинской стены, — говорит Марк Лаверн, специалист по Центральной Африке и директор по исследованиям в Национальном центре научных исследований (CNRS). — Весьма логично, что мы наблюдаем эту массовую миграцию, и Эритрея и Эфиопия не являются иностранными друг для друга государствами в том смысле, в котором мы обычно это слышим. У этих стран много родства, где члены одной семьи часто находятся по разные стороны границы».