Полиция Эфиопия обезвредила незаконный тренировочный лагерь боевиков

Аддис-Абеба, , 22:18 — REGNUM Региональный комиссар полиции региона Бенишангуль-Гумуз сообщил эфиопскому телевидению, что на обнаруженном и уничтоженном силами полиции незаконном военно-тренировочном лагере в районе Асосса подготовку прошли около 400 новобранцев — в основном подростки, сообщает информационное агентство Эфиопии ESAT.

Согласно заявлению комиссара Сейфедина Харуна, полиция задержала силой 31 новобранца, в то время как более 20 человек сдались добровольно. Он добавил, что полицейские также изъяли все хранившееся в лагере оружие. Остальным проходившим подготовку в лагере молодым людям удалось бежать в Судан, и полиция заявила, что в настоящее время ведется их розыск.

По словам комиссара, группа добивалась дестабилизации региона, и среди новобранцев были сторонники фракции Народно-освободительного движения Бенишангула и других групп, которые, по его словам, выступали против проводимых в стране политических реформ.

Боевые действия начались в конце сентября, когда в районе Оромо были убиты четверо чиновников из района Кемаши Бенишангуль-Гумуза. Официальные лица были убиты на обратном пути с совместной встречи по вопросам безопасности со своими коллегами в регионе Оромо.