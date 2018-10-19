В Эфиопии арестованы руководители протестовавших военных

Аддис-Абеба, , 22:40 — REGNUM Начальник штаба эфиопских сил обороны сообщил, что восставшие военных и представители сил специального назначения, которые собрались возле Национального Дворца 10 октября и потребовали переговоров с премьер-министром с целью добиться повышения зарплат, нарушили не только конституцию страны, но и военную дисциплину, которой они должны были строго придерживаться, сообщает новостное агентство Эфиопии Ethiopian Satellite.

Сеаре Мэконнын сказал на пресс-конференции, что те, кто планировал и побудил более 200 солдат специальных войск пойти на протест к Национальному Дворцу в среду и требовать поговорить с премьер-министром Абием Ахмедом, будучи в полном военном обмундировании, нарушили все законы воинского устава. Также он сообщил, что вначале солдаты отказались разоружиться и настаивали на том, чтобы поговорить с премьер-министром с оружием в руках. Однако после переговоров с охранниками во Дворце солдаты, наконец, согласились разоружиться и войти в помещение Дворца.

Начальник штаба сказал, что лидеры незаконных выступлений были арестованы, а также было проведено тщательное расследование, чтобы определить мотивы.

Начальник штаба объявил акцию лидеров коммандос неконституционной и сказал, что те, кто организовал незаконный военный демарш около Дворца, будут преследоваться в полном объеме в соответствии с законом.