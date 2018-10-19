Президент Албании вручил князю Монако высшую государственную награду

Приштина, , 21:27 — REGNUM Президент Албании Илир Мета наградил князя Монако Альберта II орденом Государственного флага Албании, высшей государственной наградой страны «за высокий вклад в поощрение и развитие дружеских отношений между Республикой Албания и Княжеством Монако, за постоянную поддержку и заботу о сохранении безопасности в охраняемых береговых зонах в Албании, как части акватории Средиземного моря». Церемония проходила в резиденции президента.

В речи по случаю награждения европейского монарха Орденом президент Албании отметил, что это первый визит главы Монако в Албанию за всю историю княжества. Дипломатические отношения между двумя странами начались относительно недавно, но «благодаря взаимному желанию и устремленности, они развиваются очень позитивно». В этом году Илир Мета уже встречался с Альбертом II в Марселе.

Княжество Монако своей необычайно активной международной деятельностью в сфере защиты окружающей среде и популяризации зеленой экономики, инноваций и технологий.

Как сообщает косовское новостное агентство «Бота Сот», в своей речи президент Мета поблагодарил Фонд Князя и Ассоциацию по постоянному финансированию охраняемых морских зон в Средиземноморье за осуществление специальных проектов в районе Влёры и отметил, что Албания «из-за превосходного средиземноморского климата и обилия водных ресурсов обладает всеми возможностями для того, чтобы в будущем стать «зеленой экономикой».