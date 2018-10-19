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МИД РФ: Москва ждет от Осло извинений за инцидент с Бочкарёвым

Политика

Сотрудника аппарата Совета Федерации норвежские власти обвинили в шпионаже

МИД РФ: Москва ждет от Осло извинений за инцидент с Бочкарёвым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МИД

Москва, 19 октября 2018, 20:38 — REGNUM  Российская Федерация ожидает официальных извинений от властей Норвегии после освобождения из-под стражи сотрудника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарёва, который ранее подозревался норвежскими властями в шпионаже в пользу Кремля. Соответствующее заявление выпустил сегодня, 19 октября, Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

На Смоленской площади напомнили, что с самого начала указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Бочкарева обвинений в «шпионаже». Собственно, норвежская сторона так и не смогла убедительно подкрепить свои обвинения.

Полицейская служба безопасности Норвегии была вынуждена отозвать свою апелляцию на освобождение Бочкарёва. Вскоре сотрудник аппарата Совета Федерации РФ вышел на свободу.

Сейчас Бочкарёв находится на территории российского посольства в Осло. 20 октября он намерен отправиться в Москву.

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МИД России
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