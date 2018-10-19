Депутат раскрыл условия и процедуру признания ДНР и ЛНР

Москва, , 20:46 — REGNUM Республики ДНР и ЛНР будут признаны Россией, если Киев начнет на них наступление. Об этом 19 октября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») в эфире канала «Россия 1».

Ответ России на агрессию Украины в Донбассе, по словам депутата, будет состоять «ровно в том же, в чем состоял в 2008 году». Затулин напомнил, что Грузия получила предупреждение России «загодя, за полгода».

«Саакашвили напал — мы признали Осетию и Абхазию. Украина нападет на Донецк и Луганск — нам придется пойти по этому пути. Минские соглашения будут обнулены», — сказал он.

Депутат Госдумы объяснил разницу между ежедневными перестрелками на линии соприкосновения и наступлением.

«Одно дело нарушение режима перемирия, что носит с обеих сторон постоянный характер, но другое дело, что мы знаем о передислокации войск, о заявлениях, что «мы будем применять любое оружие», о наращивании военной техники. То есть все абсолютно признаки того, что готовится наступление. Пока это признаки — мы предупреждаем», — сообщил Затулин.

Полномочия принять подобные решения есть у президента РФ, уточнил народный избранник:

«Именно так они и были приняты в 2008 году. Президентом тогда был Дмитрий Медведев. Он выступил, внес тогда по этому поводу законопроект в Государственную думу, и мы его поддержали. И ровно так, я уверен, это произойдет, если Украина на это решится, и будут не просто одиночные смерти людей на Донбассе, а массовая гибель жителей».

Напомним, 18 октября Госдума приняла специальное заявление о ситуации на Украине, в котором обратилась в ООН, ОБСЕ и другие международные организации. Речь шла о саботаже Киевом Минских соглашений. Украина была названа «террористическим государством», ей пообещали адекватный ответ.

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