Основатель WikiLeaks подал в суд на правительство Эквадора

Лондон, , 19:59 — REGNUM Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в суд с иском против правительства Эквадора из-за «нарушения его базовых прав и свобод». Об этом говорится в распространённом 19 октября заявлении WikiLeaks.

Как сообщается, иск связан с тем, что власти Эквадора «угрожали прекратить защиту Джулиана Ассанжа и в ускоренном порядке отрезать ему доступ к внешнему миру, включая отказ журналистам и сотрудникам правозащитных организаций в возможности встречаться с ним».

Ещё одним основанием для иска послужила установка в посольстве Эквадора в Лондоне, где с 2012 года находится основатель WikiLeaks, устройств, блокирующих выход в интернет и совершение им телефонных звонков.

Сообщается, что адвокат Wikileaks Балтасар Гарсон уже прибыл в Эквадор. Местный суд, как ожидается, приступит к рассмотрению иска на следующей неделе.

Напомним, на днях посольство Эквадора выпустило специальный документ, регламентирующий пребывание Джулиана Ассанжа на территории дипмиссии. Для основателя WikiLeks был составлен свод правил, неисполнение которых грозит ему лишением убежища.

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