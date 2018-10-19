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Американский авианосец впервые с 1991 года вошел в Арктику

Политика

Ударный атомный авианосец ВМС США USS Harry S. Truman примет участие в учениях НАТО Trident Juncture

Американский авианосец впервые с 1991 года вошел в Арктику
Иллюстрация: Official U.S. Navy Page
Американский авианосец «Гарри Трумэн»

Вашингтон, 19 октября 2018, 19:37 — REGNUM  Американский ударный атомный авианосец USS Harry S. Truman пересек северный полярный круг и вошел в воды Норвежского моря для участия в военных учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии и демонстрации «гибкости и прочности ВМС США». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба командования ВМС США.

Стоит отметить, что заход американского атомного авианосца в Арктику — знаковое событие. В последний раз американские корабли подобного типа поднимались до таких широт в 1991 году. Тогда это был авианосец ВМС США USS America, который принимал участие в учениях North Star.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на побережье Исландии уже высадились 2 тыс. американских морских пехотинцев, которые примут участие в учениях Trident Juncture. Учения стартуют в конце октября.

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Военные учения
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