Американский авианосец впервые с 1991 года вошел в Арктику

Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Американский ударный атомный авианосец USS Harry S. Truman пересек северный полярный круг и вошел в воды Норвежского моря для участия в военных учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии и демонстрации «гибкости и прочности ВМС США». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба командования ВМС США.

Стоит отметить, что заход американского атомного авианосца в Арктику — знаковое событие. В последний раз американские корабли подобного типа поднимались до таких широт в 1991 году. Тогда это был авианосец ВМС США USS America, который принимал участие в учениях North Star.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на побережье Исландии уже высадились 2 тыс. американских морских пехотинцев, которые примут участие в учениях Trident Juncture. Учения стартуют в конце октября.