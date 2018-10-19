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Египет и Саудовская Аравия завершили военные учения

Политика

Учения «Табук-4» проводились десять дней, с 8 по 18 октября

Египет и Саудовская Аравия завершили военные учения
Даниэль Хопфер. Три мамелюка с копьями на коне (фрагмент). XVI век

Каир, 19 октября 2018, 19:07 — REGNUM  Египет и Саудовская Аравия завершили совместные военные учения «Табук-4», 18 октября передает агентство Reuters.

Учения «Табук-4» проводились десять дней, с 8 по 18 октября, на юге Египта, с участием наблюдателей из Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Бахрейна.

C 15 по 26 октября в Египте проходят совместные учения воздушно-десантных войск Египта и России. До этого, в сентябре, в Египте прошли учения «Яркая звезда 18» с участием спецподразделений армии США.

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Военные учения
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