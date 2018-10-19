Одна область Украины объявила траур по погибшим в Керчи

Тернополь, Украина, , 18:59 — REGNUM В Тернопольской области Украины распоряжением губернатора Степана Барны объявлен траур по погибшим при нападении на политехнический колледж в Керчи. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что в знак скорби в Тернополе будет приспущен государственный флаг Украины с чёрной лентой. Также в регионе ограничено проведение концертов и развлекательных мероприятий.

«Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило — это беда. Именно поэтому со своей стороны украинская сторона сделает всё возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Потому что нет чужих детей. А эти дети, пострадавшие — родились на территории Украины», — заявил Степан Барна.

Вместе с тем губернатор, как и многие другие украинские официальные лица, не упустил возможности использовать трагедию в пропагандистских целях и заявил, в частности, что «красная нить» от событий в Керчи «очень может тянуться до Кремля, стремящегося дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт с Украиной».

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования «украинцам», потерявшим своих детей в Керчи, в очередной раз заявив при этом, что «украинские граждане» в Крыму живут в «оккупации».

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