Власти Украины изъяли ранее захваченный российский сейнер «Норд»

Киев, , 18:55 — REGNUM Украинские власти изъяли российское рыболовецкое судно «Норд», которое было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба виртуальной «прокуратуры Автономном Республики Крым».

Сейнер «Норд» передан Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Поясняется, что это было необходимо для сохранения бюджетных средств, которые выделены на содержания судна в порту Бердянска, куда украинские пограничники доставили захваченное российское судно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судно «Норд» вместе с экипажем из 10 российских граждан было захвачено украинскими пограничниками 25 марта 2018 года. Всему экипажу были предъявлены обвинения в нарушении украинского миграционного законодательства, а капитану корабля предъявили обвинения в госизмене. Фактически все обвинения сфабрикованы и носят исключительно политический характер — Киев пытается наказать крымчан за их выбор на референдуме о самоопределении.

Только двоим членам команды «Норда» удалось выбраться с Украины. Остальные остаются фактически в плену.