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Премьер Госсовета КНР находится с визитом во Франции

Политика

Стороны договорились о торговом взаимодействии и борьбе против изменений климата

Париж, 19 октября 2018, 18:52 — REGNUM  Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, совершающий поездку по ряду европейских стран, встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 19 октября Синьхуа.

Отметив важность визитов в КНР в этом году самого Макрона, а также премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа, Ли Кэцян выразил уверенность и в дальнейшем динамичном развитии двусторонних отношений.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено перспективам заключения между КНР и Европейским союзом инвестиционного соглашения, а также развитию торговли. Стороны высказались против протекционизма, за сохранение мировой торговой системы, основанной на общих правилах.

Макрон, в свою очередь, сделал упор на продвижение взаимного капиталовложения двух стран, а также координацию с китайской стороной мер по реформе ВТО и противодействию глобальным климатическим изменениям.

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Китай и ЕС
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