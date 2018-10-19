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Латвия вооружилась дважды подержанными самоходными гаубицами М109А5

Политика

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Рига, 19 октября 2018, 18:36 — REGNUM  Военное ведомство Латвии получило 155-мм самоходные гаубицы М109А5, предусмотренные контрактом апреля 2017 года, сообщает 19 октября интернет-портал defence-blog.com.

Самоходные гаубицы не новые, они были проданы латвийским военным Австрией. Всего по контракту за 6 млн евро Латвия получила 35 самоходных гаубиц М109А5Öе, 10 бронированных машин управления огнём ReStPz и две машины для обучения механиков-водителей.

Стоит отметить, что вся техника не только не новая, но и прошедшая уже через вторые руки. Австрии эти гусеничные машины достались после того, как ими попользовалась британская Рейнская армия, базирующаяся в Германии.

Тем не менее латвийские военные просто счастливы, так как до этого Латвия располагала только буксируемыми артиллерийскими орудиями.

Справка ИА REGNUM : Самоходная гаубица (САУ) M109 с закрытой башней кругового вращения разработана в 50-е годы в США, ее первое боевое применение состоялось во Вьетнаме. САУ способна вести огонь на дальность до 22 км со скорострельностью до шести выстрелов в минуту. В случае использования активно-реактивных снарядов может поражать цели на расстоянии 30 км. Алюминиевая броня защищает M109 от пуль и осколков снарядов.

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Милитаризация Прибалтики
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