Резко обострилась обстановка в сирийском городе Алеппо

Алеппо, Сирия, , 18:20 — REGNUM Противостояние началось вчера, 18 октября, когда протурецкие джихадисты обстреляли район Новое Алеппо. Под удар попали жилые кварталы, находящиеся под контролем правительства Сирии.

Сирийская армия ответила обстрелом районов Рашиддин-4 и Рашиддин-5, где находятся позиции боевиков, поразив ряд целей.

ИА REGNUM ранее сообщало об этом инциденте. Однако ситуация на обмене ударами не закончилась.

По состоянию на сегодня, 19 октября, с вечера 18 октября ситуация только обострилась. Попеременный обмен ударами между сторонами постепенно перешел в одновременную артиллерийскую и ракетную дуэль достаточно высокой интенсивности.

Данные о потерях среди военнослужащих сирийской армии и боевиков, а также жертвах среди мирного населения пока не поступают.

Огонь со стороны боевиков ведут члены так называемого Фронта национального освобождения, объединяющего протурецкие исламистские группировки. Следует отметить, что этот Фронт специально создавался для противодействия планировавшемуся наступлению Сирийской арабской армии в этом регионе.