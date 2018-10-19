Подушка, в которую может поплакать Порошенко — политолог о Волкере

Москва, , 17:58 — REGNUM США продолжают давить на Россию, хотя цели этого давления давно потеряны, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 19 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя недавние высказывания спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера.

«Американцы продолжают давить на Россию, хотя цели этого давления уже давно потеряны, — уверен эксперт. — По сути американцы добились на Украине всего, чего хотели. Они, конечно, не организовывали Майдан, но они его активно поддержали. Организовывали Майдан украинские олигархи. Американцы в это «вписались» ради достижения своих целей».

Как отметил Мирзаян, американцы достигли своей цели — оторвали Украину от России и внесли серьёзный раскол в российско-европейские отношения.

«Американцы не могут завершить украинский эксперимент, — констатировал эксперт. — Трамп хотел это сделать, но ему не дали. Украину держат как невыгодный антироссийский форпост. Волкер — это подушка для Порошенко, в которую тот может поплакать, поскольку Трамп с Порошенко не разговаривает и на дух его не переносит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон намерен ужесточать антироссийские санкции, введённые в связи с событиями на Юго-востоке Украины.

«Мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить её вести переговоры об урегулировании», — сказал Волкер, и пообещал, что дополнительные санкции будут вступать в силу каждый месяц «или два или около того».

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