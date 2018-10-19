Из-за дела Хашогги Трамп оказался в очень сложном положении – Шахназаров

Москва, , 17:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не может ввести санкции против Саудовской Аравии, так как боится, что Эр-Рияд начнёт покупать оружие у России и Китая. Об этом 19 октября заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«США и страны Запада сегодня в очень двусмысленной ситуации из-за истории с саудовским журналистом, — сказал он. — Я только что вернулся из-за границы. Там это новость номер один. Все телеканалы, всё посвящено его пропаже. Что с этим делать американцам, никто не знает. Любой их шаг в этой ситуации — плохой. Считается, что он был убит в консульстве, расчленён, а его тело вывезено. Дикость невероятная! По идее, если вы [США] вводите санкции по поводу недоказанного и бессмысленного дела Скрипалей, то здесь вы должны ввести санкции по полной программе. Но Трамп говорит, что, если мы введём санкции и отменим поставки вооружения в СА, то саудовцы купят его у Китая и РФ. Ситуация очень плохая. Весь мир это наблюдает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента США, пропавший в Стамбуле (Турция) оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, вероятно, мёртв, и это, как признался Дональд Трамп, «очень грустно».

Также отметим, что ранее американский конгрессмен Ллойд Доггетт заявил, что четыре десятка его коллег требуют, чтобы Вашингтон применил к Эр-Рияду санкции из-за расправы над Хашогги.

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