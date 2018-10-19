В Чувашии – кадровые изменения в правительстве и администрации главы

Чебоксары, , 17:08 — REGNUM В Чувашии в структуре правительства опять появился вице-премьер, не отягощённый министерским портфелем. Пост занял бывший заместитель начальника полиции МВД Чувашии Александр Николаев. Соответствующий указ о назначении глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Ранее кадровые перестановки произошли в администрации главы региона.

Вновь назначенный заместителем председателя Кабинета министров Чувашии Александр Николаев будет курировать вопросы региональной безопасности. По итогам встречи нового члена правительства с главой региона Михаилом Игнатьевым отмечается, что «вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионах сегодня выходят на первое место, с учетом последних вызовов в регионах, трагедии в Керчи было принято решение ввести данную должность».

«Главная задача — это обеспечение стабильности и безопасности населения республики. Мы должны четко скоординировать действия всех структур власти, конструктивно взаимодействовать с территориальными органами федеральных ведомств на территории республики. От этого зависит социальное самочувствие граждан и развитие реального сектора экономики», — говорится в сообщении.

Напомним, в Чувашии уже вводился институт свободных вице-премьеров, но просуществовал менее года. В апреле 2016 года глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о структуре правительства, признался, что институт освобождённых вице-премьеров себя не оправдал, поэтому власти отыграли назад: отдельные министры пошли на повышение, совместив работу с должностью зампредседателя Кабинета министров, а вице-премьеры Алла Салаева и Михаил Резников вернулись на свои прежние места — соответственно на пост вице-мэра Чебоксар и директора Чапаевского завода.

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Кадровые изменения коснулись и администрации главы Чувашии. Ранее от должности пресс-секретаря Михаила Игнатьева была освобождена Светлана Каликова, которая работала в должности заместителя руководителя администрации главы. Проработав на посту три года, она вернулась в мининформполитики на должность заместителя министра, который занимала в 2014 году.

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Освободившееся место заместителя руководителя администрации главы Чувашии занял 19 октября Валерий Филимонов, который два года работал спикером Госсовета региона.