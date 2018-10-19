«Путин, подари» — в Киргизии хотят новый самолет для главы страны

Бишкек, , 16:58 — REGNUM Самолет, на котором летает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, устарел, а потому его нужно менять на более новый авиалайнер. Об этом заявил завотделом административной работы и регулирования перевозок и правовой поддержки агентства гражданской авиации Алымбай Абакиров на пресс-конференции, пишет «Tazabek».

"Данный борт десять лет назад подарил президент России Владимир Путин. Было бы хорошо надеяться, что он еще раз подарит, но это не в нашей компетенции», — уточнил чиновник.

По словам представителя агентства, заменить нынешний «борт номер один» своими силами Киргизии если и удастся, то только по принципу «поменяли шило на мыло». А на новый авиалайнер стоимостью около $80 млн — $100 млн (5,25 млрд — 6,57 млрд рублей) в бюджете республики нет денег.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас официальным «бортом номер один», на котором летает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, считается самолет Ту-154М, выпущенный в 1993 году.

Отметим, что 18 октября 2018 года на заседании парламента Киргизии депутаты также заострили внимание на том, что только президент Жээнбеков летает на самолете Ту-154, который к тому же является самым старым «бортом номер один» на всем постсоветском пространстве. После чего парламентарии выразили надежду на то, что киргизстанскому лидеру кто-нибудь подарит новый авиалайнер.

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