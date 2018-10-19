Россию, США, Китай и Евросоюз призвали к диалогу: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/772.

Читайте ранее в этом сюжете: Об условиях мира между Японией и Россией и перемирии в Сирии: Радио REGNUM