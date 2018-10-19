Чистка для Крыма: по дороге к справедливости?

Платон Беседин, , 20:35 — REGNUM

За керченской трагедией в тени осталось другое событие. В Москве задержан вице-премьер Республики Виталий Нахлупин (по обвинению в получении взятки), а в правительстве Крыма прошли обыски. Решительно? Да. Правильно? Безусловно. Крымскую свору местных царьков давно уже пора хорошенько разворошить, и избежать наказания, как верно заметил Сергей Аксёнов, никто не должен.

Ведь в 2014 году севастопольцы и крымчане сделали однозначный выбор в пользу России, цивилизационный выбор. Данное событие не просто геополитическое или социоэкономическое — тут сдвинуты тектонические плиты истории. Российский Крым — великий шанс на новую Россию. Это не только колоссальный патриотический, энергетический заряд, но и восстановление высшей справедливости.

Однако за большими, вселенскими вещами скрываются вполне прозаические реалии: это цены, электричество, вода, социальные службы и т.п. И тут необходимо чётко понимать, что многие севастопольцы и крымчане шли в Россию не для себя даже, а для будущих поколений, шли, ведомые не меркантильными соображениями, а высшей идеей. Однако, несомненно, были и те, кто банально выбрал Россию из-за, так им казалось, лучшей жизни. И, ощутив на себе, к примеру, «чудную» медицину, быстро разочаровался.

Это не вздох по Украине, не реверанс в её сторону (тем более, что мы должны чётко понимать: той — во многом адекватной — Украины уже не существует, забудьте), но фактические реалии. Большие ожидания часто рождают большие разочарования. Тем важнее не совершать двух ключевых ошибок. Первое — проблемы надо решать, а не замалчивать. Второе — не сводить социальные, экономические проблемы сугубо к политике, из серии: что там, севастопольцы и крымчане, на Украину обратно захотели? Такой подход деструктивен. Он создаёт ещё большее напряжение.

Главное, что раздражает людей в Крыму, да и во всей России, это социальная несправедливость, выражающаяся в том числе и в повсеместном расслоении. Несоответствие доходов и расходов (полуостров — один из лидеров по уровню цен в стране, но отнюдь не по заработкам) — тут как пример. Аналогично с тем, сколько средств выделяется на Крым и сколько непосредственно на него расходуется.

Ведь долго и настойчиво соответствующие персонажи и структуры убеждали россиян, что те стали жить хуже, потому что все деньги ушли на полуостров. И кто-то даже в это поверил. У некоторых нарисовалась соблазнительная картинка Крыма как элитного региона, процветающего и благоденствующего. Да, отчасти для того есть предпосылки. Ведь мы понимаем, что деньги на Крым выделяются колоссальные. Однако как они реально расходуются, осваиваются? Как выполняется ФЦП? Чувствуют ли простые крымчане и севастопольцы масштаб тех средств, что выделяются центром для региона?

Ответы тут неутешительны. Есть колоссальное несоответствие того, сколько выделено, и того, сколько освоено. Цифры на бумаге более чем приличные, а вот результаты по улучшению жизни населения во многом неудовлетворительные.

Причиной тому — принцип распределения средств в России: все эти тендеры, бартеры, подряды. Освоить не так легко, как кажется на первый взгляд. Однако есть и причина вторая: между центром и народом Крыма затаилась слизкая прослойка высокопоставленных местных чиновников, которые весьма удачно осваивают федеральные деньги, но не на общественные, а на свои нужды. Вот они-то реально чувствуют те колоссальные денежные потоки (справедливости ради, центром преувеличенные), что идут на полуостров. И ряды этих то ли слизней, то ли селезней — крымских скруджей макдаков — давно уже нуждаются в чистках.

К тому были подходы. Напомню, что в мае этого года в Москве за превышение должностных полномочий был задержан экс-мэр Ялты Андрей Ростенко. Тогда в материале, посвящённом данной теме, я написал: «Задержание Ростенко — не только намёк на торжество справедливости (посмотрим, каким окажется реальное наказание), но и прямой сигнал остальным крымским чиновникам, такой себе колокольный звон: мол, ребята, хватит играть в местных царьков, распиливая федеральные деньги и народное достояние».

Да уж, царьки, действительно, забронзовели и берега потеряли. Однако колокол крымскими чиновниками услышан не был, сигнал они проигнорировали. И вот — задержание господина Нахлупина. Это сильно, ведь Виталий Германович, казалось, человек неприкасаемый, не зря он занимался, помимо прочего, крымскими дорогами (курировал дорожное строительство, отвечал за реализацию ФЦП по данному направлению), а это большие, очень большие, очень-очень большие деньги. Собственно, такая близость к райским асфальтовым кущам Нахлупина и сгубила. Многие эксперты связывают задержание бывшего вице-премьера с гаденькой ситуацией вокруг трассы «Таврида»: беда с дорожными тендерами, попытки перехвата контроля над компаниями-подрядчиками. Сунулся мишка за мёдом, а там — капкан.

Сам Нахлупин — из макеевско-донецкой команды Василия Джарты (тот, напомню, в 2010—2012 годах возглавлял Совет министров республики). Человек не бедный: одно время Виталий Германович считался самым богатым крымским депутатом. Также последнее время сообщалось о конфликте Нахлупина с Сергеем Аксёновым. Теперь глава Республики заступаться за Виталия Германовича не будет.

К чему это я? Да к тому, что в мае я написал: «Задержание Ростенко — намёк на торжество справедливости (посмотрим, каким окажется реальное наказание)». Но наказания не последовало. Сейчас Ростенко, вернувшийся на полуостров, спокойненько заседает в координационном региональном штабе по реализации крымской ФЦП. Так где тогда справедливость? А вот с Нахлупиным, полагаю, случится иная история — и определённое наказание будет.

Но суть ведь не в том, чтобы задержать и наказать одного конкретно взятого чиновника (или даже нескольких). Это порадует лишь тех, кто находится с ним в контрах, но не изменит общей — коррупционной — картины. Суть в том, чтобы проредить слои, лежащие между простым народом и его возможным благоденствием, дабы ни один чиновник, обирающий севастопольцев и крымчан, не избежал наказания. Крыму сегодня нужна эффективная чистка. Впрочем, она нужна и всей России. Это даст уверенность в том, что возвращение Севастополя и Крыма на Родину — не решение сугубо геополитических задач и не обогащение части элит, а движение к новой — чистой и, главное, справедливой — России. Иначе нас ждёт большое разочарование.

Читайте ранее в этом сюжете: Наследие Украины. По ком звонит колокол в Крыму