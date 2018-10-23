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Ультраправый бразилец выходит в лидеры президентской гонки?

Политика

Выборы

Ультраправый бразилец выходит в лидеры президентской гонки?
Бразилия

Бразилиа, 23 октября 2018, 05:16 — REGNUM  Почему результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в Бразилии 7 октября, многие тамошние и зарубежные журналисты назвали «крайне правым цунами», рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Фантастически высокий результат в первом туре, показанный крайне правым кандидатом Жаиром Болсонару, стал результатом умелого манипулирования ожиданиями избирателей на фоне происходящих в стране на протяжении долгих лет неурядиц. Поддержанный крупной буржуазией и латифундистами, Болсонару до некоторой степени пародирует своим взлетом путь итальянских и германских фашистов, также пришедших к власти при поддержке крупного бизнеса и с лозунгами, привлекательными для остальных групп населения. Что же предлагает Болсонару?

Закон и порядок, честь и нравственность, опору на поддержку военных в дополнение к крупному бизнесу и землевладельцам. При этом в экономической области программа Болсонару предполагает ультралиберализм, широкомасштабные приватизации и уменьшение налогов для богатых. Многие эксперты сходятся в том, что над Бразилией нависла угроза милитаризации общества. А почему, даже не учитывая всё вышесказанное, за Болсонару закрепилось прозвище «бразильского Трампа»?

Оригинал Коричневая тень над Бразилией создан 12.10.2018 в 22:24Авторы: Руслан Костюк

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