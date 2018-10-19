Королевство Лесото отозвало своё признание независимости Косово

Белград, , 15:59 — REGNUM Власти Королевства Лесото пересмотрели свою позицию по вопросу Косово и отозвали своё прежнее решение о признании односторонне провозглашённой независимости сербского края, сообщает пресс-служба МИД Сербии.

Как отмечается, первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич в ходе визита в Лесото 16 октября получил соответствующую ноту от МИД королевства.

«Министерство иностранных дел Лесото имеет честь сообщить, что правительство королевства считает единственным возможным вкладом в решение будущего статуса Косово поддержку диалога между Белградом и Приштиной, а не определение статуса до завершения диалога. Поэтому вопрос о государственности в Косово преждевременен», — приводит пресс-служба текст полученного заявления.

Сообщается также, что правительство Лесото «отменяет все предыдущие заявления в отношении Косово, в особенности те, которые могут быть каким-либо образом истолкованы как признание независимости Косово».

Напомним, за последний год целый ряд стран отозвал свои прежние решения о признании Косово. В частности, об отзыве своих решений официально объявили Республика Суринам, Республика Бурунди, Либерия.

Полемика между Белградом и Приштиной по вопросу о подлинной численности стран, признавших суверенитет Косово, разгорелась в конце 2017 года. Поводом для этого послужило заявление премьер-министра Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало во время его официального визита в Белград о том, что его страна никогда не признавала независимости Косово, в то время как Приштина на непонятных основаниях относит её к числу таковых.

После этого глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что, вероятно, большое количество стран «абсолютно произвольно» относятся к числу признавших Косово только на основании информации, представленной на официальных интернет-ресурсах Приштины.

«С уверенностью можно сказать, что Нигерия, Уганда, Южный Судан, Тринидад не признавали независимости Косово», — подчеркнул глава сербской дипломатии.

Согласно последним заявлениям представителей США в Совете Безопасности ООН, суверенитет Косово на сегодняшний день признают 110 государств. Однако Ивица Дачич заявил, что данная информация не соответствует действительности, и если всерьёз заняться этим вопросом, то таких стран может насчитаться менее ста.

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