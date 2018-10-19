Косово готовится к войне? Сербия ждёт мировой реакции на милитаризацию края

Белград, , 15:55 — REGNUM В Белграде расценивают усилия властей отделившегося края Косово по ускорению процесса создания вооружённых сил как подготовку Приштины к военным действиям. Об этом заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«То, что они делают сегодня, противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 1244, но здесь всё возможно, если на это закрывают глаза их спонсоры. По всей видимости, они готовятся к войне», — заявил Дачич.

Президент республики Александр Вучич выступил с более сдержанным комментарием, отметив, что в случае создания в Косово вооружённых сил Сербия «окажется в чрезвычайно сложной ситуации».

«Посмотрим, что будет происходить далее. Это всё, что мы можем. Когда это произойдёт, тогда мы будем принимать решения», — сказал президент Сербии.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве республики и главный переговорщик по Косово в Брюсселе Марко Джурич, в свою очередь, заявил, что создание в крае полноценной армии «будет иметь непредсказуемые последствия для безопасности всего региона».

«Белград требует и ожидает решительной реакции со стороны международного сообщества, которое обладает соответствующими полномочиями и несёт моральную и политическую ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации и милитаризацию региона, — подчеркнул Джурич. — Сербия будет защищать свои интересы на всей своей территории и будет защищать права и безопасность всех своих граждан, независимо от любых попыток эскалации и дестабилизации».

Парламент Косово накануне принял пакет законопроектов, закладывающих основу для преобразования сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы. Голосование состоялось без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

Законопроектами определяются компетенция, принципы организации и функционирования сил безопасности Косово как «многоэтнических профессиональных вооружённых сил, уполномоченных для работы на территории страны и за рубежом в соответствии с конституционным и юридическим мандатом в защиту территориальной целостности, граждан, собственности и интересов Республики Косово и подлежащих демократическому гражданскому контролю». Также предусматривается переименование министерства безопасности Косово в министерство обороны.

Напомним, решение о создании вооружённых сил Косово взамен сформированным в 2009 году силам безопасности было принято албанскими властями края ещё в марте 2014 года. Как предполагается, армия Косово будет состоять из пяти тысяч солдат регулярных войск, а также трёх тысяч резервистов.

В последние месяцы албанское руководство Косово начало предпринимать конкретные шаги по ускорению процесса создания армии при отсутствии противодействия этому со стороны его международных покровителей.

Следует отметить, что ещё недавно США настаивали на том, что для создания армии необходимо внести поправки в конституцию Косово, а также получить на это одобрение от всех этнических общин в крае, то есть в первую очередь от сербов. Ещё одним условием поддержки инициативы Вашингтоном называлась ратификация соглашения о демаркации границы между Косово и Черногорией, которой до настоящего времени упорно противодействуют албанские радикалы в крае.

Россия в Совете Безопасности ООН неоднократно выступала против создания вооружённых сил в Косово, указывая на то, что это станет нарушением резолюции СБ ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.