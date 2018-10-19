Медведев дал оценку нынешним отношениям России и ЕС

Москва, , 15:50 — REGNUM На сегодняшний день взаимоотношения между Россией и Европейским союзом складываются не лучшим образом, а с некоторыми странами диалог и вовсе потерян. Об этом в интервью телеканалу «Euronews» заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Давайте посмотрим правде в глаза, если вернуться к текущей ситуации во взаимоотношениях между Россией и ЕС, то эти отношения переживают не лучшие времена», — сказал российский премьер-министр.

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По словам Медведева, такая ситуация является результатом «достаточно скоропалительных решений». Премьер-министр подчеркнул, что не Россия была их инициатором, а сам Есросоюз, но расплачиваться за них приходится тем, кто живёт в ЕС.

«Конечно, это негативно сказывается и на нашей стране», — сказал председатель правительства РФ, подчеркнув, что была приостановлена значительная часть торгово-экономического сотрудничества, очень существенно было снижено и гуманитарное сотрудничество.

Медведев также добавил, что с некоторыми странами диалог вообще утрачен.

«Я могу открыто сказать, что у нас нет отношений с Польшей на уровне политического или экономического диалога, — сказал премьер-министр.

Однако в этом Дмитрий Медведев не видит «ничего хорошего».

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