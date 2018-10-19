Медведев встретился с Ангелой Меркель

Москва, , 15:54 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает сайт правительства РФ.

«Встреча состоялась на полях 12-го саммита Форума «Азия — Европа», — говорится в сообщении.

Международный форум проходит в Брюсселе, Дмитрий Медведев возглавляет российскую делегацию.

«В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике», — цитирует РИА Новости слова первого заместителя руководителя аппарата российского правительства Сергея Приходько.

Уточняется, что встреча прошла по инициативе немецкой стороны.

Также Медведев встретился с президентом Болгарии Бойко Борисовым. Ранее сообщалось о рукопожатии и обмене репликами российского премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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