Специалист систем ПВО сменил Елену Мелихову в ростовской думе

Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM В Ростовской-на-Дону городской думе к работе приступил новый депутат. Вакантное место занял Сергей Хлиев («Единая Россия»). В муниципальном парламенте он сменил Елену Мелихову («Единая Россия»), которая прошла в Законодательное собрание Ростовской области по партийному списку.

О новом народном избраннике известно, что он окончил Пушкинское училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В настоящее время он возглавляет компанию ООО «Рассвет», которая занимается управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

«Сергей Хлиев избран по единому избирательному округу (Железнодорожная территориальная группа № 3, номер в группе 3)», — уточнили в пресс-службе гордумы.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону 23 декабря текущего года пройдут дополнительные выборы в муниципальный парламент шестого созыва. Голосование по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу №3 и Первомайскому одномандатному избирательному округу №18 решено провести в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Михаила Гнутова и Игоря Бережного.

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