Пятница, 19 Октября 2018 года
17:34:45 МСК

Специалист систем ПВО сменил Елену Мелихову в ростовской думе

Политика

Сергей Хлиев занял депутатский мандат в муниципальном парламенте

Ростов-на-Дону, 19 октября 2018, 15:43 — REGNUM  В Ростовской-на-Дону городской думе к работе приступил новый депутат. Вакантное место занял Сергей Хлиев («Единая Россия»). В муниципальном парламенте он сменил Елену Мелихову («Единая Россия»), которая прошла в Законодательное собрание Ростовской области по партийному списку.

О новом народном избраннике известно, что он окончил Пушкинское училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В настоящее время он возглавляет компанию ООО «Рассвет», которая занимается управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

«Сергей Хлиев избран по единому избирательному округу (Железнодорожная территориальная группа № 3, номер в группе 3)», — уточнили в пресс-службе гордумы.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону 23 декабря текущего года пройдут дополнительные выборы в муниципальный парламент шестого созыва. Голосование по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу №3 и Первомайскому одномандатному избирательному округу №18 решено провести в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Михаила Гнутова и Игоря Бережного.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначена дата дополнительных выборов в Ростовскую гордуму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить