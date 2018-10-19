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Австралийские правозащитники выступили против переноса посольства в Израиле

Политика

Протестующие собрались в Мельбурне, они также осудили насилие еврейского государства против палестинцев

Канберра, 19 октября 2018, 15:39 — REGNUM  Австралийские правозащитники, борющиеся за права палестинцев, выступили против идеи правительства перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает 19 октября Anadolu.

Протестующие собрались в Мельбурне, они также осудили насилие еврейского государства против палестинцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, данный акт вызвал бурю негодования в международном сообществе, особенно в мусульманских странах.

В связи с этим в конце марта 2018 года в секторе Газа начались массовые акции протеста, при подавлении которых были убиты по меньшей мере 150 палестинцев.

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Перенос израильского посольства США в Иерусалим
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