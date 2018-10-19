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В Роскосмосе прокомментировали вывод Рогозина из-под санкций США

Политика

Пока никаких документов по поводу вывода главы госкорпорации из-под санкций получено не было

Москва, 19 октября 2018, 15:30 — REGNUM  В Роскосмосе уведомили, что смогут прокомментировать информацию о снятии санкций США с главы госкорпорации Дмитрия Рогозина лишь после получения официальных документов. Об этом сообщил 19 октября руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Мы пока никаких документов по поводу вывода генерального директора госкорпорации из-под санкций не получали. Пока не комментируем эту информацию. Ждем официальных документов», — цитирует его слова ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что власти США временно вывели главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина из-под американских санкций.

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