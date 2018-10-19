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Полиция Казахстана сменит форму на более современную

Политика

Действующая форма не соответствует современным требованиям удобства и качества

Астана, 19 октября 2018, 15:28 — REGNUM  В рамках модернизации МВД Казахстана будет внедрена новая форма для полицейских, которая будет удобной, практичной и современной, сообщает 19 октября издание Tengrinews. kz со ссылкой на официального представителя МВД республики Алмаса Садубаева.

По его словам, действующая форма не соответствует современным требованиям удобства и качества. В настоящее время МВД рассматривает варианты форменной одежды, предлагаемые несколькими отечественными производителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реформы системы МВД Казахстана планируется оптимизировать штатную численность сотрудников внутренних дел, внедрить сервисную модель обслуживания населения, а также изменить систему подготовки кадров и карьерного продвижения.

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Политическая жизнь Казахстана
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